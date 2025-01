Detlef Samstag, 18.01.2025 | 13:48 Uhr

In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ ließ Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, mit einer merkwürdigen Aussage aufhorchen: „Die gute Nachricht ist, es wird nicht am ersten Tag schon der Frieden ausbrechen in dieser Region.“



Na was für ein Glück! Aufatmen bei den Militärfreunden der Politik. Das sinnlose Sterben geht weiter und so können wir super aufrüsten gegen einen imaginären Feind und in Ruhe unsere Heimatschutzregimente aufstellen. Geld spielt dabei bekanntlich keine Rolle. Herr Habeck (13% Partei) möchte gern 3,5% des BIP, wer bietet mehr? Herr Merz, Herr Scholz (15% lt. INSA) oder vielleicht Frau Weidel? Ach nein, die darf als zweitstärkste Kraft ja nicht gefragt werden ...