Sie wollen durchs Berliner Regierungsviertel ziehen und fordern eine Wende in der Agrarpolitik. Das Ziel der Demonstranten ist eine ökologische Landwirtschaft, von der die Bauern leben können.

Tausende von Menschen wollen am Samstag im Regierungsviertel in Berlin-Mitte für eine sozialökologische Wende in der Agrarpolitik demonstrieren.

Dazu aufgerufen hat das Bündnis "Wir haben es satt". Die Demonstration soll um 12:45 Uhr am Platz der Republik beginnen. Rund 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Zivilgesellschaft beteiligen sich daran, wie eine Sprecherin sagte.