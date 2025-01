Özdemir: Kein weiterer Fall von Maul- und Klauenseuche in Brandenburg

Der Verdachtsfall auf Maul- und Klauenseuche im Landkreis Barnim hat sich nach Angaben von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) nicht bestätigt. "Der Stand ist heute, dass es keinen zweiten weiteren positiven Fall gibt", sagte Özdemir am Freitagmorgen im Deutschlandfunk.

Der Ausbruch von Maul- und Klauenseuche in Brandenburg hat weitreichende Konsequenzen: Schutzzonen wurden eingerichtet, Importverbote verhängt. Und es wird nach möglichen weiteren Fällen gesucht. Alle Entwicklungen im Liveticker.

+++ Neuer Verdachtsfall in Brandenburg nicht bestätigt +++ Wildpark Schorfheide schließt vorerst +++

Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts hätten noch in der Nacht die Untersuchung vorgenommen. Die Ziege sei frei von Maul- und Klauenseuche. Damit bleibe es bei dem einen bekannten Ausbruch. "Deutschland ist weiterhin nicht maul- und klauenseuchenfrei, aber immerhin die Tierseuche hat sich Stand heute nicht ausgebreitet", fügte Özdemir hinzu.

Der Verdachtsfall war am Mittwoch im Brandenburger Landkreis Barnim aufgetreten. Nach rbb-Informationen handelte es sich um Ziegen eines Hofes in Wilmersdorf bei Werneuchen. Sie wurden außerhalb der Zone gehalten, die zur Zeit von den Behörden überwacht wird. Von den betroffenen Tieren wurden nach Angaben eines Sprechers unverzüglich Proben genommen und zur Analyse in das Labor geschickt.