Verwundert Berlin Freitag, 24.01.2025 | 13:16 Uhr

"Ein Strafbefehl wird von einem Gericht häufig dann erlassen, wenn die Schuld des Beschuldigten ausreichend festgestellt wurde und keine besonders schwerwiegenden Umstände vorliegen, die eine Hauptverhandlung erforderlich machen." In der Theorie ist das so. In der Praxis ist der Strafbefehl längst zum Instrument geworden, Zeit und Geld in der Justiz zu sparen. Wenn der Staatsanwalt einen begründeten Verdacht sieht, stellt er einen entsprechenden Strafantrag bei Gericht, der dann von einem Richter auf reiner Aktenbasis diesen auch in aller Regel unterschreibt. Widerspricht der Beschuldigte dann nicht binnen gerade mal 14 Tagen (selbst dem Steuerbescheid darf man länger widersprechen!), dann wird die Strafe unwiderruflich fällig. Da der Beschuldigte niemals angehört wird und Stellung nur in Form eines Widerspruchs beziehen darf, werden so oft auch Urteile gültig, die in einer ordentlichen Verhandlung so nicht ergangen wären. Unproblematisch ist das keineswegs.