Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, hat den Jüterboger Bürgermeister Arne Raue (AfD) kritisiert. Die verbalen Angriffe des AfD-Politikers auf Geistliche der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai in Jüterbog in einem Youtube-Video seien unerträglich, so Stäblein. Es dürfe nicht zugelassen werden, "dass Hetze unser Miteinander zersetzt".

Raue ist vor einigen Wochen der AfD beigetreten und damit Brandenburgs erster hauptamtlicher AfD-Bürgermeister. In dem Video wirft er einer Pfarrerin vor, Straftaten "ihrer Neuankömmlings-Schützlinge" gedeckt zu haben. Ein anderer Pfarrer hetze und spalte "den ganzen Tag", so Raue. Auch die "Omas gegen Rechts" werden in dem Video von ihm kritisiert - zudem werden Mitglieder von Grünen und SPD angegriffen. Raue bezeichnete den Beitrag als privat.

Stäblein dankte "für den sehr guten Dienst" der Geistlichen. Die Landeskirche unterstütze beide in ihrem Tun und stehe an der Seite der engagierten Christinnen und Christen in Jüterbog, so der Bischof.



Von der Landeskirche selbst hieß es, Raue verunglimpfe die Pfarrerin und den Pfarrer und greife sie "in hetzerischer Art und Weise" an.