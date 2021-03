picture alliance/dpa | Kay Nietfeld Audio: rbb | 08.03.2021 | Torsten Sydow | Bild: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Corona-Schnelltests - Nonnemacher sieht große Lücken bei Testmöglichkeiten in Brandenburg

08.03.21 | 13:49 Uhr

Der Bund zahlt für alle Bürger einen Corona-Schnelltest pro Woche - nur: Wo machen lassen? In Brandenburg sind die Testmöglichkeiten "noch in keinster Weise flächendeckend vorhanden", sagt Gesundheitsministerin Nonnemacher.



Der vom Bund finanzierte kostenlose wöchentliche Corona-Schnelltest pro Bürger ist in Brandenburg noch nicht überall erhältlich. "Das war natürlich extrem kurzfristig", sagte

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag. Das Angebot sei "noch in keinster Weise flächendeckend vorhanden".



Nonnemacher zufolge bieten einige kreisfreie Städte die Tests bereits an, einige Landkreise bräuchten aber noch einige Zeit. Die Landeshauptstadt Potsdam bietet seit 1. März kostenlose Schnelltests in Apotheken und Testzentren.

Testzentrum in Cottbus im Aufbau

Wie am Montag bekannt wurde, richten die Johanniter in Cottbus ein Corona-Testzentrum ein - in Abstimmung mit den Verwaltungsstab im Katastrophenschutzzentrum. Das Zentrum werde voraussichtlich am Mittwoch (10. März) in Betrieb gehen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Demnach sollen weitere Einrichtungen für diese Tests in den kommenden Tagen und Wochen folgen. Dabei handele es sich nicht um die im Handel erhältlichen Selbsttests, sondern um die jetzt notwendigen Schnelltests (Point-of-Care-Antigen-Test auf SARS-CoV-2), die nach wie vor durch geschultes Personal abgenommen und auch dokumentiert werden.

Bedarf nicht abschätzbar

Darüber hinaus werden auch in einigen Hausarztpraxen sowie in einigen Apotheken diese Schnelltests angeboten. Interessenten wird geraten, sich zuerst bei ihren Hausärztinnen oder Hausärzten oder in Apotheken zu informieren. Derzeit könne niemand den tatsächlichen Bedarf an Schnelltests verlässlich abschätzen, heißt es von der Stadt. Zudem müssten zunächst das nötige Personal, passende Räumlichkeiten sowie eine ausreichende Zahl an Tests gebunden werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Wartezeiten oder Engpässe seien vor allem in der Anlaufphase nicht auszuschließen.

Tests in einigen Bereichen verpflichtend

Der Bund zahlt für jeden Bürger mindestens einen Schnelltest pro Woche, die Bundesländer sind für die Bereitstellung verantwortlich. Nonnemacher wies darauf hin, dass für Terminvereinbarungen etwa für den Einzelhandel oder Museen ein Beleg für einen Test vorgelegt werden müsse. Oder ein Selbsttest müsse vor Ort gemacht werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 08.03.2021, 13.30 Uhr

