Bis zu zwei Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen haben in Berlin ab sofort Anspruch auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Das teilte der Senat am Donnerstag mit.



In der Mitteilung des Senats heißt es, dass "zwei enge Kontaktpersonen" von den Pflegebedürftigen genannt werden könnten. Die zu Pflegenden selbst oder die sie vertretende Person hätten ein "Vorschlagsrecht". Sie können also die beiden Kontaktpersonen benennen. Zur Begründung dieser Regelung hieß es, dass auf diesem Weg die extrem wichtige Betreuung pflegebedürftiger Menschen durch das soziale Umfeld in Corona-Zeiten abgesichert werden solle.