Wieso dürfen Kinder in Berlin freiwillig die Klasse wiederholen?

Weil das Abgeordnetenhaus Ende Februar eine entsprechende Gesetzesänderung beschlossen hat. Das Angebot richtet sich an Kinder in der Grundschule, allerdings erst nach der Schulanfangsphase, sowie an Jugendliche in der Sekundarstufe 1, also in der 7. bis 10. Klasse. Ein freiwilliges Wiederholen wird nicht auf die Höchstverweildauer und die Schulbesuchspflicht angerechnet. Die Höchstverweildauer beträgt in der Grundschule sieben Jahre, in der Sekundarstufe 1 sechs Jahre. Die Schulbesuchspflicht umfasst zehn Jahre.

Wie funktioniert das freiwillige Wiederholen?

Das Schulgesetz ist so geändert worden, dass Erziehungsberechtigte einen Antrag stellen können, damit ihr Kind die Jahrgangsstufe einmal freiwillig wiederholen kann. Eine Frist legt das Gesetz nicht fest. Erst die Senatsverwaltung für Bildung hat in einer späteren Verwaltungsvorschrift eine Deadline festgeschrieben: Bis zum 13. April sollten sich Eltern demnach an die jeweilige Schulleitung wenden. Rechtlich bindend ist diese Frist aber laut einer Schulaufsicht nicht. Eltern können also wohl noch bis zu den Sommerferien Anträge stellen.

Wie viele Kinder wollen das Angebot nutzen?

Genaue Zahlen liegen voraussichtlich erst nach dem 30. April vor. Bis dahin sollen Schulleitungen die Zahl der Anträge an die Senatsverwaltung für Bildung melden. Um einen Zwischenstand hat der rbb die Bildungsverwaltung gebeten, die Anfrage wurde aber nicht beantwortet. Das Interesse an der freiwilligen Ehrenrunde schien zunächst gering zu sein. Das ergab eine erste, nicht repräsentative Abfrage des rbb Mitte April.