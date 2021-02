ALEX Berlin Donnerstag, 04.02.2021 | 09:12 Uhr

Natürlich haben die Kinder ein Risiko, sie erkranken genauso oft, nur leichter, und geben es in etwa genauso weiter. Mit dem Unterschied, dass 25 Kinder in einem vollen Klassenraum 8-16 Uhr ungeschützt dicht an dicht ohne Maske und Luftfilter sitzen, oder bei Minusgraden mit Dauerlüftung.



Und die Mutation ändert einiges.



In unserer Klasse sind neben den Kindern bereits vier Eltern teil sehr heftig erkrankt, sogar mit zwei Wochen Beatmung. Die Gesundheitsämter haben dabei versagt über Quarantäne wurde die Klasse zu spät informiert. Ich möchte für mein Kind nicht, dass es um mich bangen muss und ich mich nicht kümmern kann.



Erst durch die Schulschließungen sinken die Zahlen nun endlich. Der Lockdown light zuvor hat das nicht geschafft.



Die Kinder würden schulisch nicht abgehängt werden, wenn Fern- und Wechselunterricht ordentlich funktionieren würden und Notbetreuung auch nach anderen Kriterien gewährt würde.



Bei uns sind nicht die Schüler sondern die Lehrer abgetaucht. Einmal pro Woche gibt’s unzählige Aufgaben zum Ausdrucken per Mail und ein kurzer Pflichtanruf. Die Ergebnisse werden nicht kontrolliert. Online-Unterricht gibt es an unsere Schule nicht, Begründung: die Berliner Senatsverwaltung kann keine Tools benennen, die datenschutzkonform sind. Dahinter kann man sich bequem verstecken.



Von befreundete Lehrern und Schülern sehe ich, dass es doch Wege gibt, dass sich täglich die Klasse online zum Unterricht trifft. Es geht also, leider nicht überall gleich.



Trotz der schwierigen Umstände, Arbeit und Homeschooling zu bewältigen, plädiere ich für geschlossene Schulen. Solange es dort keine Luftfilter und geteilte Klassen mit Wechselunterricht gibt, ist mir das Risiko momentan zu hoch.