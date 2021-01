dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 07.01.2021 | Ute Schumacher | Bild: dpa/Britta Pedersen

Teilöffnungen trotz Corona-Lockdown - Elternvertreter kritisieren Senatsentscheidung zu Schulen

07.01.21 | 10:30 Uhr

Manche Klassen sollen schon im Januar wieder in den Präsenzunterricht. Der Berliner Elternausschuss bezeichnet die Pläne des Senats für die Schulen in Berlin als "sehr widersprüchlich". Die GEW fordert: Kein Unterricht bis Lockdown-Ende.

Berliner Elternvertreter haben die Entscheidung des Senats als sehr widersprüchlich kritisiert, in den kommenden Wochen schrittweise Unterricht für einen Teil der Schüler anzubieten. "Die häuslichen Kontakte werden auf eine Person reduziert. In den Schulen dürfen sich aber Schülerinnen und Schüler aus bis zu 16 Haushalten mit ihren Lehrkräften in Unterrichtsräumen treffen", so der Landeselternausschuss am Donnerstag [leaberlin.de]. Schüler der abschlussrelevanten Jahrgänge, für die ab dem 11. Januar Wechselunterricht geplant ist, dürften quer durch die Stadt fahrend wieder in den Unterricht, in Teilgruppen und sich immer neu mischenden Kursen in der gymnasialen Oberstufe. Die jüngeren und weniger betroffenen Kinder, die zu Fuß zur Schule gelangten, müssten bis zum 18. Januar warten, obwohl die Erstwissensvermittlung für schulisch angeleitetes Lernen hier am schwersten umzusetzen sei, kritisierte der Elternausschuss.

GEW: Kein Unterricht bis 31. Januar

Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW ist die Entscheidung falsch, schon bald wieder Unterricht in Berlins Schulen zu ermöglichen. Während die Bevölkerung angehalten sei, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, sei geplant, die Abschlussjahrgänge und bald danach auch die Grundschüler in die Schulen zurückzuholen. "Das passt alles nicht zusammen", sagte der Berliner GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Ab der nächsten Woche sind die halben Oberstufen wieder in der Stadt unterwegs", kritisierte Erdmann. "Ich gehe nicht davon aus, dass die Infektionszahlen dann wieder so gut sind, dass man sich das leisten kann." Es habe schon eine Vielzahl von kritischen Rückmeldungen gegeben. "Viele Kollegen, die mir geschrieben haben, unterstellen der Bildungssenatorin, dass sie billigend in Kauf nimmt, dass es zu Infektionen unter Lehrkräften kommt", sagte Erdmann.

Elternausschuss: Immer noch keine verlässlichen digitalen Lernstrukturen

Öffnen oder geschlossen lassen? Laut Elternausschuss ist die Interessenlage der Eltern bei dieser Frage sehr unterschiedlich. "Die Bandbreite der Forderungen reicht von der Fortführung des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause bis zur sofortigen Öffnung der Schulen", erklärten die Elternvertreter. Der jetzige Plan gehe an der Lebensrealität vieler Familien aber vorbei. Der Elternausschuss erinnerte an seine Forderung von Ende Dezember, Regelunterricht erst wieder vollständig zu ermöglichen, sobald das mit Blick auf die Infektionszahlen vertretbar sei. Der Senat hatte am Mittwoch entschieden, an den Schulen zunächst nicht zum Regelunterricht zurückzukehren, aber schrittweise wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen. Der Elternausschuss bemängelte eine klar geregelte Perspektive für die kommenden Monate, besonders im Bezug auf möglichen weiteren Heimunterricht. "Berliner Eltern brauchen dringend eine für ihre Familien belastbare Strategie bis zum Schuljahresende. Dazu gehört auch der Aufbau verläßlicher digitaler und datenschutzkonformer Lernstrukturen. Die gibt es auch im 10. Monat nach Beginn des ersten Lockdown nicht", hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Ab Mitte Februar wieder Rückkehr zu Vor-Lockdown-Modus

Nach Angaben der Bildungsverwaltung vom Dienstag ist zunächst ab dem 11. Januar für die abschlussrelevanten Jahrgänge Wechselunterricht geplant, also die Kombination aus Unterricht in der Schule und zu Hause. Dabei sollen die Lerngruppen maximal halb so groß sein wie üblich. Ab dem 18. Januar soll es dann auch in den Klassen 1 bis 3 mindestens drei Stunden täglich Unterricht in der Schule geben, ebenfalls in Gruppen, die höchstens halb so groß wie üblich sein dürfen. Ab dem 25. Januar soll das auf die Klassen 4 bis 6 ausgeweitet und ab dem 8. Februar auf alle Schularten und Jahrgänge. Ab dem 15. Februar ist den Angaben zufolge geplant, zum Präsenzunterricht wie vor dem Beginn des Lockdowns im Dezember zurückzukehren. Dann würde allerdings weiter der Berliner Stufenplan gelten, der für jede Schule je nach Infektionslage unter Umständen Einschränkungen vorschreibt. Mit seiner geplanten schrittweisen Lockerung weicht Berlin von vielen anderen Bundesländern ab, die die Schulen weiterhin geschlossen lassen wollen.

Wegner: Pläne von Rot-Rot-Grün "überstürzt und widersprüchlich"

Das Vorhaben des Senats, ab Mitte Februar zum Präsenzunterricht zurückzukehren, hält die GEW für einen Fehler. "Das ist in sechs Wochen. Zurückblickend vor sechs Wochen hat sich keiner vorstellen können, dass wir in einer Situation wie jetzt sind", sagte der Landesvorsitzende Tom Erdmann. Auch die oppositionelle CDU fordert den Senat auf, die Pläne zur schrittweisen Wiedereröffnung zurückzunehmen. "Wir alle wünschen uns eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität im Bildungsbereich. Das Infektionsgeschehen gibt das aber derzeit noch nicht her", sagte der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner am Donnerstag. "Die Pläne von Rot-Rot-Grün sind überstürzt und widersprüchlich. Es ist auch nicht erkennbar, dass das Land ausreichend Vorsorge für einen sicheren Schulstart getroffen hätte", sagte Wegner.

Sondersitzung im Abgeordnetenhaus am Donnerstag

Am Donnerstagvormittag diskutieren die Berliner Abgeordneten bei einer Sondersitzung über die aktuellen Vorhaben des Senats, mit denen dieser die Ausbreitung des Coronavirus bremsen will - auch über das Thema Schulen wird es gehen. rbb|24 überträgt die Sitzung live. Die Situation bleibt kritisch: Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 26.400 neue Infektionen verzeichnet. Das sind fast 5.000 mehr als am Vortag und 15.000 mehr als am Dienstag. Dazu kommen 1.070 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Das RKI weist darauf hin, dass in den vergangenen zwei Wochen rund um den Jahreswechsel vermutlich weniger Menschen zum Arzt gegangen und weniger Laboruntersuchungen veranlasst wurden. Deshalb dürfte es aktuell eine höhere Dunkelzoffer geben als sonst. Belastbare Zahlen werde es deswegen vermutlich frühestens am 15. Januar oder Anfang der darauffolgenden Woche geben.

Sendung: Inforadio, 07.01.2021, 10 Uhr