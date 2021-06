Corona-Lage in Brandenburg - Woidke will "bei bestimmten Inzidenz-Zahlen" an Testpflicht festhalten

Nur in Mecklenburg-Vorpommern liegt aktuell die Sieben-Tage-Inzidenz noch niedriger als in Brandenburg. Ministerpräsident Woidke will trotzdem vorsichtig bleiben, wie er im rbb betont. So soll an der Testpflicht in bestimmten Bereichen festgehalten werden.



Trotz der deutlich sinkenden Inzidenzen in Brandenburg will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an der Corona-Testpflicht in bestimmten Bereichen festhalten. "Es wäre jetzt fatal, die Tests flächendeckend mehr oder weniger abzuschaffen", sagte Woidke am Freitagmorgen im Inforadio des rbb. "Wir haben mit den Tests ein deutlich besseres Handwerkszeug als noch vor einem Jahr." Vor allem in der Gastronomie als auch in der Hotellerie solle deshalb "bei bestimmten Inzidenz-Zahlen" weiter getestet werden. Konkreter wurde Woidke in diesem Punkt nicht.



"Ich weiß, das ist unbequem", sagte Woidke. "Aber auf der anderen Seite sind wir gut beraten, vorsichtig zu sein, gerade wenn wir jetzt den Blick aus Deutschland raus nach Großbritannien schweifen lassen." Dort kämpft das Land aktuell mit der Ausbreitung der sogenannten Delta-Variante des Coronavirus, obwohl dort die Impfquote deutlich höher liegt als in Deutschland.

Woidke rechnet mit baldiger Lösung bei Großveranstaltungen

Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich niedrige Inzidenzwerte sehr schnell wieder nach oben bewegen könnten, so Woidke. "So lange die Pandemie nicht völlig weg ist, kann sie brutal zurückschlagen. Diese Erfahrung wollen wir nicht zum vierten Mal machen", sagte Woidke und verwies auf Virus-Mutationen.



Grundsätzlich sei die Entwicklung in Brandenburg, wo am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 7,8 lag, "sehr schön und erfreulich", so Woidke weiter. "Diese tolle Entwicklung haben wir wegen der Menschen im Land, die sich vorbildlich verhalten haben. Und vielleicht auch ein wenig wegen der Regelungen, die wir beschlossen haben." Gleichwohl gelte es, vorsichtig zu bleiben - auch bei Großveranstaltungen. Die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag brachte in diesem Punkt noch keine einheitliche Regelung. "Ich hoffe auf eine bundeseinheitliche Linie binnen der nächsten zwei Wochen", sagte Woidke im Inforadio.



Weitere Lockerungen ab nächster Woche

Bereits am kommenden Dienstag wolle sein Kabinett weitere Lockerungen für Brandenburg auf den Weg bringen, kündigte Woidke an. "Wir wollen Großveranstaltungen möglich machen für bis zu 1.000 Personen, in Räumen mit Tests."



Anfang dieser Woche war bekanntgeworden, dass die Brandenburger Landesregierung früher als zunächst geplant weitere Öffnungsschritte beschließen will. So soll ab nächster Woche die Testpflicht für die Außengastronomie und Veranstaltungen im Freien komplett entfallen. Die zulässige Teilnehmerzahl für Veranstaltungen soll sich künftig aus den Hygienekonzepten für den jeweiligen Veranstaltungsort ergeben. Als Obergrenze soll wieder die Zahl 1.000 Gäste gelten.



Die Maskenpflicht an Grundschulen und Horten soll vollständig entfallen. Hygiene- und Abstandsregeln sollen grundsätzlich bestehen bleiben, die Maskenpflicht jedoch an Orten gelockert wird, wo Abstände eingehalten werden können. Die Zehn-Personen-Regelung zu privaten Treffen zu Hause soll zunächst auch im Tourismus und in der Gastronomie gelten.

