Der R-Wert wird nicht mehr in der Berliner Corona-Ampel angezeigt: Die Entwicklung des Infektionsgeschehens habe sich an der stark schwankenden Zahl kaum ablesen lassen, so die Gesundheitsverwaltung. Ein anderer Wert soll das besser zeigen.

Der R-Wert, also die Reproduktionszahl, gibt an, wie viele weitere Personen im Mittel von einer infizierten Person angesteckt werden. Dieser bisher in der Ampel dargestellte 4-Tage-R-Wert unterliege aus verschiedenen methodischen Gründen starken Schwankungen, erklärte die Senatsgesundheitsverwaltung auf rbb-Anfrage. "Diese Schwankungen waren im Verlauf der Pandemie so ausgeprägt, dass eine Beschleunigung bzw. Verlangsamung der Infektionsdynamik auf Basis dies Indikators kaum abzulesen war", hieß es weiter.

So zeigte die Corona-Ampel in der Vergangenheit öfter einen "grünen" R-Wert an, während gleichzeitig die Inzidenzzahlen deutlich stiegen. Der neue Indikator hingegen korrespondiere sehr gut mit der 7-Tage-Inzidenz und zeige ein Überschreiten der Grenzwerte frühzeitig an, hieß es jetzt von der Gesundheitsverwaltung.

Der Wochen-Trend stellt in Prozentzahlen dar, wie sich die 7-Tage-Inzidenz gegenüber dem Wert in der Vorwoche verändert hat - die neueste Zahl steht ganz links. Solange der Wert unter Null ist, steht die Ampel auf Grün. Liegt der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über Null, schaltet die Corona-Ampel auf Gelb. Ab drei Tagen in Folge mit über 40 Prozent wird Rot angezeigt.

Unseren täglich aktualisierten Artikel zu den Corona-Zahlen in Berlin und Brandenburg haben wir entsprechend angepasst.