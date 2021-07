200 Millionen Euro will der Bund bereitstellen, damit künftig wenigstens in dem einen oder anderen Klassenzimmer ein Luftfilter steht. In Berlin wurden bereits Geräte angeschafft, in Brandenburg kaum - in beiden Ländern sorgt das für Streit. Von Amelie Ernst und Tobias Schmutzler

Die Opposition kritisierte, dass die Ausstattung der insgesamt über 20.000 Unterrichtsräume mit Luftfiltern zu langsam vorangehe. "Bildungssenatorin Sandra Scheeres muss unverzüglich dafür sorgen, dass die mobilen Luftfiltersysteme nach den Ferien in allen Schulen zum Einsatz kommen", sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP, Paul Fresdorf. Der Senat sieht in den Geräten aber nur eine ergänzende Maßnahme für den Schutz vor Corona-Infektionen, gemäß der aktuellen Empfehlung des Bundesumweltamtes. Die FDP fordert, dass Unterrichtsräume ohne Filter nun wenigstens eine CO2-Ampel bekommen: Die Geräte messen den CO2-Gehalt in Räumen und erleichtern damit das rechtzeitige Lüften.

Grundsätzlich seien die Schulen der Stadt gut auf den Schulstart vorbereitet, sagte Scheeres der "Berliner Morgenpost" [morgenpost.de/Bezahlschranke]. Ziel sei es, in den Präsenzunterricht zu starten. Aber: "Wir gehen konservativ vor." Dazu gehöre, dass die Schülerinnen und Schüler sich in der ersten Schulwoche dreimal selbst testen und auch zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes innerhalb der Schule verpflichtet werden.



Aktuell in der Ferienzeit sei für die Sommerschule und die Hort-Ferienbetreuung die Maskenpflicht aufgehoben. Es werde aber weiterhin wie vor den Ferien zweimal die Woche getestet. "Wir haben bislang keine positiven Fälle in der Ferienzeit", sagte Scheeres.



Die für Schulen eingelagerten Tests reichen ihr zufolge bis Ende September. Aber: "Wenn es sein muss, testen wir das ganze Schuljahr weiter." Zuletzt hatten Linke und Grüne gefordert, dass zumindest in den ersten beiden Schulwochen anstatt der gängigen Schnelltests PCR-Lollitests in den Schulen zum Einsatz kommen, weil deren Ergebnis genauer ist. Am Dienstag startet dazu laut Scheeres zunächst ein Pilotversuch in 30 Kitagruppen. Laut Scheeres sollen sich die Schüler in der ersten Schulwoche dreimal selbst testen und zum Tragen einer Maske innerhalb der Schule verpflichtet werden.