Neues Schuljahr - Berliner Grüne fordern Impfung von Schülern und Eltern

Bild: dpa/Robin Utrecht

21.07.21 | 12:42

Die Berliner Grünen-Fraktion hat sich dafür ausgesprochen, zum Beginn des neuen Schuljahrs gezielt Eltern und ältere Schüler zu impfen. "Viele Kinder und Jugendliche sind noch nicht geimpft. Es ist wichtig, dass sie besonders gut geschützt werden - das gelingt, wenn ihr Umfeld schon geimpft ist", sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek am Mittwoch. "Deshalb bieten sich zum Schulstart Schwerpunktimpfungen an: Für die Eltern von Kita- und Schulkindern sowie für die Schülerinnen und Schüler in Oberstufenzentren und Berufsschulen."



dpa Fragen und Antworten - Was Sie über die Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen wissen sollten Sollten Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona geimpft werden? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Eltern – schon allein wegen des Schulunterrichts nach den Sommerferien. rbb|24 fasst den aktuellen Kenntnisstand zusammen. Von Frank Drescher

Grüne: Primär Erwachsene impfen

Wichtig sind aus Kapeks Sicht auch Impfungen für die Erzieher und Erzieherinnen sowie die Lehrkräfte, die noch keinen Impfschutz haben. "Damit Kinder und Jugendliche nicht weiter Einschränkungen für ihre persönliche und schulische Entwicklung hinnehmen müssen, ist es eine Frage der Solidarität, dass die Erwachsenen, die geimpft werden können, sich auch tatsächlich impfen lassen", so die Fraktionsvorsitzende.



In Berlin enden die Sommerferien am 6. August. Nach den Plänen von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) soll es an Berlins Schulen dann durchgängig Präsenzunterricht für alle Jahrgänge geben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt ist zuletzt deutlich gestiegen. Sie liegt nach den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Mittwoch aktuell bei 21,8 Ansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Berlin haben bereits vollständigen Impfschutz.



dpa/Sven Hoppe Pandemiebekämpfung - Senat schafft weitere 3.000 Luftfilter für Berliner Schulen an Rund 8.000 mobile Luftfilter stehen schon für die Berliner Schulen bereit, nun sollen weitere 3.000 folgen. Damit wären nach den Ferien knapp die Hälfte der Unterrichtsräume ausgestattet. Der Opposition ist das zu wenig, sie fordert Filter in jedem Raum.



Stiko empfiehlt bisher keine Impfung für Kinder

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat mit Verweis auf die aktuell dünne Datenlage bislang noch keine generelle Empfehlung ausgesprochen, Kinder unter 17 Jahren gegen Corona zu impfen. Die europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte das Vakzin von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren Ende Mai bereits zugelassen; auch in den USA können ab Zwölfjährige damit immunisiert werden. Stiko-Mitglied Eva Hummers, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin der Universitätsmedizin Göttingen, hält ein weiteres Abwarten für geboten. Es sollten sich primär Erwachsene impfen lassen, sagte Hummers dem "Mannheimer Morgen" vom Mittwoch. "Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt die Kinder in die Verantwortung nehmen und sagen, sie müssen sich impfen lassen, um impfunwillige Erwachsene in ihrem Umfeld zu schützen."



Hummers verwies darauf, dass immer noch nicht klar sei, "ob die Impfung möglicherweise oder in welchem Umfang sie möglicherweise für die Kinder eine Gefährdung ist". Erwachsene hingegen würden die Impfstoffe im Allgemeinen sehr gut vertragen und seien außerdem diejenigen, die selbst durch Covid-19 gefährdet seien. Bisher unbegründet sei zudem die Befürchtung, dass Kinder in relevantem Umfang Erwachsene anstecken würden. "Meist wurde das Virus durch Erwachsene zum Beispiel in die Schulen hineingetragen", sagte Hummers.