Zwischen Gesundheitssenatorin Kalayci und den Amtsärzten in Berlin bahnt sich neuer Streit an: Die Entscheidung der Mediziner, die Quarantäneregeln für Kitakinder und Schüler:innen aufzuheben, lehnt die SPD-Politikerin strikt ab.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat den Strategiewechsel der Amtsärzte , Kontaktpersonen von Corona-Infizierten in Schulen und Kitas nicht mehr in die Quarantäne zu schicken, scharf kritisiert. "Die Absonderungerforderniss zu beschränken auf nur Infizierte entspricht nicht der nationalen Strategie im Kampf gegen Covid-19 und verstößt auch gegen geltendes Recht", sagte Kalayci am Samstagabend dem rbb.

Bisher galt: Bei PCR-bestätigten Corona-Fällen in Schulen oder Kitas mussten die Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne. Das wird nun gelockert: Nur Kinder, Erzieherinnen und Lehrkräfte, die positiv getestet wurden, müssen sich isolieren.

Kalayci nahm dabei vor allem den Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) ins Visier. Der hatte am Freitag die neue Vorgehensweise kommuniziert. Demnach hätten die Amtsärzte der Bezirke bereits am Mittwoch entschieden, dass in Kitas und Schulen nur noch PCR-bestätigte Corona-Infizierte Kinder und Jugendliche in die Quarantäne müssen, nicht aber ihre unmittelbare Klassen- oder Gruppenkameraden. "Mit dieser neuen Regelung ermöglichen wir den Berliner Familien eine Rückkehr zur Normalität in Kitas und Schulen", so Liecke.

"Was der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Liecke hier machen will, geht nicht", sagte Kalayci dem rbb. "Auch Schülerinnen und Schüler, die sich besonders nahe sind, müssen in die Absonderung - auch wenn man hierbei die besonderen Hygieneregeln in der Schule berücksichtigen kann." Bei unter 12-Jährigen sei große Vorsicht geboten, so Kalayci weiter, "da diesen Schülerinnen und Schüler noch kein Impfangebot gemacht werden kann."