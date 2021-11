Berlin und Brandenburg sowie drei weitere Bundesländer haben offiziell das sogenannte "Kleeblatt-Konzept" zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten aktiviert.

Am Dienstagabend hatten die überlasteten Bundesländer das "Kleeblatt"-Notfallkonzept auch für die Region Ost aktiviert. Neben Berlin und Brandenburg gehören auch Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, dazu. Die beiden letzten Bundesländer bereiten nach Angaben der Berliner Charité derzeit Verlegungen von Patienten in andere Bundesländer vor. Aus strategischen Gründen sollen sie aber nicht in anderen Ost-Ländern behandelt werden, teilte die Charité mit. Möglicherweise kann die Kleeblatt-Region Nord einspringen: Aufgrund des geringeren Pandemiegeschehens in Norddeutschland haben die Intensivstationen dort dafür noch ausreichende Kapazitäten.

Die Situation in Berlin ist derzeit ebenfalls vergleichsweise günstig, für die Verlegung von Berliner Kranken gibt es keinen Bedarf. "Berlin ist nicht betroffen", bestätigte eine Senatssprecherin. Und auch die Charité bekräftigte, dass die Aufnahme auch schwerstkranker Covid-Patienten mit dringendem Bedarf für die anspruchsvolle ECMO-Beatmung gegeben sei.