Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist der mRNA-Impfstoff von Biontech-Pfizer der Mercedes und der Impfstoff von Moderna der Rolls Roys unter den weltweit gut 60 Vakzinen gegen das Coronavirus. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, fügte auf derselben Pressekonferenz hinzu, dass beide Stoffe bei vollem Impfschutz einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent erreichen.

Verschiedene Untersuchungen zeigen nach jetzigem Stand der Wissenschaft aber an, dass Moderna im Rennen um die Wirksamkeit ein kleines Stück die Nase vorne haben könnte. Dafür hatte das Mayo Clinic-Institut in Rochester in den USA die Impfdaten von Zehntausenden Bewohnern des Bundesstaates Minnesota ausgewertet. In Belgien hat ein Team um die Biologin Deborah Steensels gut 1.600 Krankenhausmitarbeiter untersucht.

Beide Studien zeigen, das Moderna-Geimpfte doppelt so viele Antikörper gegen das Virus ausbilden wie Biontech-Geimpfte. Außerdem nimmt die Zahl der Antikörper der Biontech-Geimpften auch schneller wieder ab.