Marie Mittwoch, 24.11.2021 | 13:29 Uhr

Und was ist noch im letzten RKI Wochenbericht zu lesen? Dass 73% der 18-59 jährigen geimpft sind. Und bei diesen ca. 32.8 Mio Menschen gab es in der KW 42-45 ca. 85.000 symptomatische Covid-Fälle. Demgegenüber stehen 12.2 Mio nicht geimpfte Menschen in dieser Altersgruppe, bei denen es in KW 42-45 ca. 112.000 symptomatische Covid-Fälle gab. Und wenn man jetzt den Dreisatz anwenden kann, das hatte man mal in der Schule, dann kommt man zu dem Schluss, dass in dieser Altersgruppe die Zahl der ungeimpften symptomatischen Covid-Erkrankten vier mal so hoch ist wie die der geimpften.

Ich habe mir viel Mühe gegeben, das nochmal für Sie aufzubereiten. Wäre schön gewesen, Sie hätten das auch gemacht, bevor sie mit irgendwelchen Zahlen und Halbwahrheiten um sich schmeißen. Genau SO entstehen nämlich Falschinformationen und Verunsicherungen, indem Leute wie Sie nur die Informationen rauspicken, die am besten in ihr Weltbild passen anstatt sich das ganze Bild anzuschauen.