So wird in Berlin und Brandenburg jetzt wieder kostenlos getestet

Seit Samstag sind Corona-Schnelltests für Bürger wieder kostenlos. Einmal pro Wocher hat jeder Anspruch auf einen wöchentlichen Corona-Schnelltest in einem Testzentrum. Diese Kostenlos-Tests können laut Mitteilung des Berliner Senats vom Samstag sowohl in den zwölf senatseigenen Teststellen als auch in den gewerblichen Teststellen in Anspruch genommen werden. Eine Übersicht der landeseigenen Berliner Testzentren finden Sie hier .

Der Senat verweist darauf, dass eine kostenlose PCR-Nachtestung bei einem positiven Ersttest in der Regel nur in den senatseigenen Testzentren möglich sei. Die gewerblichen Teststellen führen demnach in der Regel keine PCR-Nachtestung durch.



Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test in den senatseigenen Stellen haben demnach Bedürftige, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und an einer 2G-Veranstaltung teilnehmen möchten, Personen mit einem positiven Schnelltest, Personen, deren Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt und Personen, die vom Gesundheitsamt oder von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten offiziell als Kontaktpersonen festgestellt wurden.