Flächendeckende Corona-Regeln, die an einen Schwellenwert der Krankenhausein- weisungen gebunden werden: Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschlossen. In Gesundheitsberufen soll eine Impfpflicht eingeführt werden.

Bund und Länder haben vereinbart, dass es künftig flächendeckende Corona-Maßnahmen geben soll, die an einen Schwellenwert der Krankenhauseinweisungen gebunden werden.



Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten einigten sich am Donnerstag mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die 2G-Regel (geimpft oder genesen) für Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen, gastronomische Einrichtungen und körpernahe Dienstleistungen sowie Hotels, wenn die Hospitalisierungs-Inzidenz in einem Bundesland auf mindestens 3 steigt. In Berlin stand diese am Donnerstag bei 3,0 und in Brandenburg bei 3,52. In beiden Ländern gelten bereits umfassende 2G-Regeln.