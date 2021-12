Die Berliner designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat vorgeschlagen, die geplanten Corona-Impfungen für Kinder direkt in den Schulen anzubieten.

Ab Mitte Dezember sollten mobile Teams Kinder zwischen fünf und elf Jahren vor Ort in Schulen und Kitas impfen, sagte Giffey am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das könnte ein echter Wendepunkt sein, "was die Frage der höheren Impfquote betrifft", so Giffey. Denn gerade in dieser Altersgruppe sei die Inzidenz in Berlin sehr hoch. Wenn über 200.000 Kinder geimpft werden könnten, würde das einen großen Unterschied machen.