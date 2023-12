Semechin war in diesem Jahr nur kurz nach einer Tumor-Erkrankung Weltmeisterin über 100 Meter Brust geworden. Die 30-Jährige war 2021 bereits als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. "Mir ist bewusst geworden, dass das Leben nicht unendlich ist. Ich versuche, jeden Moment zu genießen und alle Wünsche, die ich immer so habe, auch wenn es spontane sind, umzusetzen. Keiner hätte gedacht, dass ich überhaupt noch mal zurückkomme", ließ die Athletin ausrichten. Sie selbst trat am Wochenende bei einem Wettkampf in Rotterdam in Vorbereitung auf die Paralympischen Spiele 2024 in Paris an.

Petros war "unfassbar stolz" über die Auszeichnung. Der 28-Jährige unterbot beim diesjährigen Berlin-Marathon den von ihm selbst gehaltenen deutschen Rekord um 89 Sekunden und erreichte nach 2:04:58 Stunden das Ziel. Der in Eritrea geborene Petros, der als 16-Jähriger allein nach Deutschland kam, konnte in diesem Jahr auch den 30 Jahre alten Rekord über zehn Kilometer brechen.