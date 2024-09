Liveblog - Hochwasserlage in Teilen Polens bereits dramatisch - ein Toter

dpa/Tomasz Golla Audio: rbb24 Antenne Brandenburg | 15.09.2024 | Yvonne Krause | Bild: dpa/Tomasz Golla

Tief Anett führt in Tschechien und Polen zu Dauerregen und Überschwemmungen. Auch in Brandenburg drohen Hochwasser - in Oder, Elbe und Neiße. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Liveblog.

14.51 Uhr: Viehhalter ziehen erste Tiere von den Weiden

Die ersten Viehhalter holen wegen der Hochwasserwarnung ihre Ziegen und Schafe aus der Neuzeller Niederung (Oder-Spree). Bislang sind noch tausende Tiere auf den Weiden am Oderufer. Eine Warnung für Tierhalter im Deichgebiet gibt es derzeit noch nicht.

Stand: 15.09., 14.40 Uhr | Bild: IMGW

14:20 Uhr: Weiterer Staudamm in Polen gebrochen

Nach starken Regenfällen ist im Südwesten Polens ein weiterer Staudamm von den Wassermassen überwältigt worden. Hubschrauber sollen die vom Wasser eingeschlossenen Menschen retten. Nachdem das Bauwerk im niederschlesischen Stronie Slaskie nachgegeben habe, ströme das Wasser den Fluss Biala Ladecka herunter und nehme Kurs auf das Gebiet der Glatzer Neiße, teilte das Meteorologische Institut auf X mit. Die Glatzer Neiße ist ein Nebenfluss der Oder. Sie fließt östlich der Neiße und westlich der Oder mündet auf polnischem Staatsgebiet zwischen Opole und Breslau in die Oder. Laut der Karte des polnische meteorologische Institut IMGW gilt im Großteil Südpolens die höchste Hochwasserwarnstufe (rot), auch angrenzend zu Deutschland.

13:49 Uhr: Alarmstufe zwei an der Elbe und der Lausitzer Neiße - Signal für beginnende Überflutung

An der Elbe im sächsischen Schöna (Sächische Schweiz-Osterzgebirge) gilt seit Sonntag die Alarmstufe zwei, was laut Landeshochwasserzentrum eine beginnende Überflutung bedeutet. Ebenfalls Alarmstufe zwei herrschte an der Lausitzer Neiße bei Görlitz in Sachsen.

12:25 Uhr: Pegel in Mühlberg auf fast fünf Meter gestiegen, Neiße schwillt an

Der Elbpegel am Messpunkt Mühlberg im Landkreis Elbe-Elster ist am Sonntagmittag auf 4,90 Meter angestiegen. Das ist fast doppelt so hoch wie der Mittelwert (2,58 m). Noch am Freitagmorgen lag der Elbpegel in Mühlberg unter 2 Meter. Für den Bereich der Elbe im Südosten Brandenburgs liegt eine Hochwasserwarnung vor. In dieser war bereits am Freitag prognostiziert worden, dass der Pegelstand von fünf Metern noch am Sonntag überschritten werden wird. Die Behörden erwarten, dass am Montag die erste Alarmstufe ausgerufen wird, Wasserstandsanstiege bis in den Bereich von Alarmstufe drei seien nicht auszuschließen, heißt es. Auch in der Neiße deutet sich ein nahendes Hochwasser an. Der Pegel in Görlitz (Sachsen) stieg am Samstag erheblich an und lag am Sonntagmorgen bereits bei 4,5 Metern. Auch in Brandenburg, am Messpunkt Klein Bademeusel / Lausitzer Neiße stieg der Pegel seit Samstagmittag auf die doppelte Höhe an, hier liegt er jetzt bei 1,36 Meter - normal sind Wasserstände um 80 Zentimeter.

10:50 Uhr: Erste Pegel an der Oder steigen in Brandenburg

Die Pegel an der Oder steigen auch an den ersten Brandenburger Messpunkten, allerdings bislang noch nicht in dramatische Höhen. In Ratzdorf lagen sie am Sonntagmorgen bereits 20 Zentimeter höher als noch Samstagmittag. Das ist zwar leicht erhöht, aber noch in einem vergleichsweise normalen Bereich. Die aktuellen Prognosen gehen allerdings davon aus, dass der Pegel bis zum späten Abend um weitere 40 Zentimeter steigen könnte. Insgesamt ist es aber noch ruhig, laut dem Brandenburger Pegelportal weist bislang kein Messpunkt Hochwasser aus. Für die Lausitzer Neiße, die Oder, den Abschnitt der Spree bei Spremberg, die Schwarze Elster und die Elbe liegen bereits Hochwasserwarnungen vor. Für die Oder wird Mitte der kommenden Woche Alarmstufe drei oder sogar vier erwartet.

dpa/Patrick Pleul Dauerregen in Polen und Tschechien - Brandenburg bereitet sich auf mögliches Hochwasser vor Der starke Regen in den Nachbarländern Polen und Tschechien wird auch in Brandenburg die Flüsse anschwellen lassen. Besonders an Oder, Elbe und Neiße gibt es eine mögliche Hochwassergefahr, Alarm wird aber noch nicht ausgelöst.

10:08 Uhr: Toter nach Unwetter in Polen

In Polen ist infolge der heftigen Unwetter und Starkregen ein Mensch ertrunken. Das gaben die örtlichen Behörden in Niederschlesien am Sonntag bekannt. Im Nachbarland Tschechien werden zudem vier Menschen vermisst, meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die dortigen Behörden. Das Tief "Anett" zieht derzeit vor allem über Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien. Tausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. In Polen sind zehntausende Haushalte ohne Strom, besonders schlimm ist die Lage im Südwesten. Dort mussten mehrere Ortschaften evakuiert werden, Wälle und Dämme wurden überflutet. Inzwischen wird sogar das polnische Militär zur Hilfe gerufen, unter anderem, um mit Hubschraubern Menschen aus Gebäuden zu retten. Auch nördlicher zeigen sich erste Auswirkungen: In Krakau musste der Öffentliche Nahverkehr zeitweise eingestellt werden, in Breslau bereitet man sich derzeit auf eine Hochwasserwelle in der Oder vor, die am Dienstag kommen soll.

07:00 Uhr: Brandenburg hat Hochwasserlagezentrum bereits eingerichtet

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hat sich am Samstagnachmittag zu den Vorbereitungen auf das drohende Hochwasser geäußert. Das Hochwasserlagezentrum sei bereits eingerichtet, Verbindungswege würden geprüft und beispielsweise Baustellen gesichert. Das Hochwasser werde sich "sukzessive aufbauen, es kommt nicht von jetzt auf gleich", sagte Vogel, "die Vorbereitungszeit ist gegeben", so der Minister. Auch die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Polen laufe besser als in der Vergangenheit. Vogel rechnet damit, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Neiße Hochwasser eintreten könnte, erst ab Mittwoch wird es dann auch in Elbe und Oder erwartet. In der Oder könnte dabei die höchste von vier Warnstufen erreicht werden.

