Prozess nach Angriff auf Giffey in Bibliothek beginnt am Dienstag

Mehr als vier Monate nach einem Angriff auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) kommt der mutmaßliche Täter vor Gericht. Der Prozess gegen den 74-Jährigen soll am Dienstag (24. September) vor dem Landgericht Berlin beginnen, wie das Gericht mitteilte. Zunächst sind vier Verhandlungstage bis zum 15. Oktober geplant.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gefährliche Körperverletzung vor. Er soll Giffey am 7. Mai in der Gertrud-Haß-Bibliothek in Berlin-Rudow eine schwere Tasche zielgerichtet gegen Kopf und Nacken geschlagen haben. Auch eine weitere Frau soll er am Arm getroffen haben.