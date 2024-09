Titelverteidiger Eisbären Berlin ist mit einem Sieg in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Beim Gastspiel in Köln stimmte dabei nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem auch die Leistung.

Vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena scheuten beide Teams in der Anfangsphase das Risiko und taten sich schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Dank einer energischen Einzelaktion von Fontaine gingen die Gäste in der 13. Minute in Führung und wurden danach deutlich zielstrebiger. Der Titelverteidiger verpasste es aber, trotz einiger guter Gelegenheiten seinen Vorsprung auszubauen.