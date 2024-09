Berlin hat rund 27.000 Mülleimer. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken hervor. In anderen Städten gibt es - in Relation zur Gesamtbevölkerung betrachtet - mehr, auch wenn die Berliner Stadtreinigung (BSR) in den letzten Jahren bereits aufgerüstet hat.

Wien beispielsweise hat rund 21.000 Abfalleimer im Stadtgebiet, gleiches gilt für Hamburg. Beide Städte haben allerdings in etwa halb so viele Einwohner wie Berlin - pro Kopf betrachet könnte man also daraus schließen, dass die Mülleimer-Abdeckung in der Hauptstadt geringer ist als in anderen Großstädten. In Wien kommt auf 85 Einwohner ein Mülleimer, in Berlin auf 140. Betrachtet man die Stadtflächen, sieht das Verhältnis ähnlich aus: Während in Berlin pro Quadratkilometer 30 Mülleimer stehen, sind es in Wien fast 51.

Es gibt allerdings auch Städte, vor denen sich Berlin nicht verstecken muss. Laut Daten des Unternehmens "Ecube Labs", das sich mit Abfallentsorgungsmanagement beschäftigt, stehen beispielsweise in London sogar nur 15 Abfalleimer pro Quadratkilometer, in New York 29 und in Seoul elf.

Zwischen 2020 und 2023 hat die BSR bereits 2.000 neue Abfalleimer im Berliner Stadtgebiet aufgestellt. Statistisch betrachtet wird jeder Mülleimer rund 273 Mal im Jahr geleert. Der tatsächliche Leerungsrhythmus eines einzelnen Mülleimers richte sich allerdings nach dem Bedarf, heißt es.