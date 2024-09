Zum Auftakt des neunten Spieltags in der Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo mit 3:1 (1:0) beim VFC Plauen gewonnen. Damit sind die Berliner seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen und klettern in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang vier.

Die Tore für den BFC erzielten Henry-Jon Crosthwaite (22.), Kevin Lankford (89.) und Daniel Heinrich per Eigentor (90.+5). Dabei klingt das Ergebnis deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte Plauen vor rund 1.500 Zuschauern mehr von der Partie und trotz eines Platzverweises in der 59. Minute aussichtsreiche Chancen, nach dem Ausgleich in der 70. Minute sogar in Führung zu gehen. Stattdessen aber gelang den Gästen im Gegenzug der vorentscheidende Treffer.