Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau die Bundesstraße 168 bei Beiersdorf-Freudenberg am Abzweig Heckelberg überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Feuerwehrleute kamen zum Unfallsort und forderten einen Hubschrauber aus Angermünde (Uckermark) an, wie die Märkische Oderzeitung berichtete. Die Flugmaschine konnte demnach auf einem Feld neben der Straße landen. Trotz mehrerer Reanimierungsversuche starb die Seniorin noch an der Unfallstelle.