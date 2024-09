Über 3.000 Haftbefehle in Brandenburg nicht vollstreckt

Brandenburgs Polizei fahndet nach mehr als 3.000 Straftätern oder Tatverdächtigen, die sich trotz eines Haftbefehls auf freiem Fuß befinden. 18 Fälle betrafen Straftaten gegen das Leben, wozu Mord, Totschlag, Raubmord oder Tötung auf Verlangen gehören. Das teilte das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Daniela Oeynhausen (AfD) mit. Die noch nicht veröffentlichte Antwort der Landesregierung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Nach den Angaben des Bundeskriminalamtes zum Bereich politisch motivierte Kriminalität waren in Brandenburg zum 1. Juli dieses Jahres 3.013 Fahndungen wegen nicht vollstreckbarer Haftbefehle offen. Genaue Angaben über die Gründe, weshalb die Haftbefehle nicht vollstreckt werden konnten, zur Nationalität der flüchtigen Straftäter oder zur genauen Deliktart sind laut Ministerium wegen fehlender statistischer Erfassung nicht möglich. In der Regel seien die Aufenthaltsorte der Straftäter nicht bekannt oder sie seien auf der Flucht.

In einer Übersicht wurden die Delikte für knapp zwei Dritteln der offenen Fahndungen aufgeführt. Sie betreffen in 1.018 Fälle Wohnungseinbrüche sowie Diebstahl von Kraftfahrzeugen, Schusswaffen und Betäubungsmitteln, Unterschlagung, Hehlerei, Geldwäsche und Begünstigung. 320 Haftbefehlen lagen gemeingefährliche Straftaten, wie Brandstiftung, zugrunde. In 247 Fällen ging es um Betrug oder Untreue, 119 Mal um Körperverletzungsdelikte.