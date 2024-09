Mehr als zweihundert Jahre nach seinem Tod gibt es Neuigkeiten aus dem Leben des Dichters Heinrich von Kleist: Fünf in Österreich gefundene Briefe des Autors aus Frankfurt (Oder) wurden inzwischen von verschiedenen Experten ausgewertet. In den Briefen äußert sich Kleist zu seinen politischen Ansichten und erwähnt ein bisher unbekanntes Werk.

Der Fund der Briefe, der vergangene Woche gemeldet wurde, war ein Glücksfall: Vor 15 Jahren wollte der Bibliotheksleiter des Tiroler Landesmuseums Roland Sila bei einer Familie einen Nachlass übernehmen. Dort wurde er überrascht: "Es gab einen weiteren, in einem Keller in Obstkisten und Kartons gelagerten Nachlass", sagte er dem rbb. "Eine große Menge an Material, das sich bei den ersten Sichten schon als ziemlich bedeutend herausgestellt hat."

In einem der Briefe findet sich eine völlig neue Information: Kleist erwähnte das Manuskript eines "Don Quixote" – der berühmten Figur aus dem 1605 erschienenen Roman von Cervantes. Dass Kleist eine Don-Quixote-Adaption geschrieben haben könnte, gilt für die Experten als Sensation in der Sensation: "Es könnte eventuell noch ein neues Kleist-Werk geben, was eventuell auch noch mal gefunden wird", sagt die Germanistin Gribnitz. "Das lässt das Herz am höchsten schlagen."

Faksimiles und Transkriptionen der Briefe sind im aktuellen Jahrbuch der Kleist-Gesellschaft zu finden. Die Originalbriefe bleiben vorerst im Innsbrucker Landesmuseum – dort werden sie jetzt professionell konserviert. Gut möglich, dass sie künftig auch in Kleists Geburtsstadt Frankfurt gezeigt werden, sagt Barbara Gribnitz.