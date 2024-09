Im polnischen Breslau geht der Pegelstand der Oder bereits leicht zurück. Banges Warten herrscht weiter in den grenznahen Regionen. Den Prognosen zufolge wird sich die Lage in der kommenden Woche verschärfen.

Die Hochwasserwelle der Oder nähert sich der Grenze zu Deutschland. Mit den steigenden Pegelständen wächst auch die Anspannung im Osten Brandenburgs. Die Lage wird sich den Prognosen zufolge in der kommenden Woche verschärfen. Seit Tagen bereiten sich die Orte entlang des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder darauf vor. Überschwemmungen und große Schäden sollen so verhindert werden.

In Frankfurt (Oder) wurde am Donnerstagabend eine mobile Hochwasser-Schutzwand fertig montiert. Die Stadt hat für Anwohner eine Hotline eingerichtet, die nach ihren Angaben gut genutzt wird. "Viele Menschen sind sehr in Sorge", sagte ein Sprecher. Zudem bietet Frankfurt dem polnischen Nachbarort Slubice Unterstützung an. Für die Stadt, die deutlich tiefer liegt als Frankfurt, könnte die Lage brisanter werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief dazu auf, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. "In einigen Bereichen der Oder kann in den nächsten Tagen die höchste Warnstufe 4 erreicht werden. Deshalb bleiben wir wachsam", sagte er.



Bei Alarmstufe 4 geht es um Katastrophenabwehr. Es können größere Flächen überflutet werden - auch in bebauten Gebieten. Wann genau extremes Hochwasser zu erwarten ist, ist aber noch unklar.