Nach dem Feuer mit zwei Toten in Eberswalde (Barnim) hat die Brandenburger Polizei ein Hinweisportal eingerichtet, wo mögliche Zeugen Bild- und Videomaterial hochladen können, dass diese in der Nacht zu Sonntag (15.9.) in Brandortnähe gemacht haben. Die Polizei erhofft sich sich dadurch weitere Erkenntnisse für das Ermittlungsverfahren, so ein Sprecher am Donnerstag. Bereits am vergangenen Montag hatte die Polizei die Öffentlichkeit aufgefordert, mögliche Beobachtungen in der Nacht zu Sonntag - vor allem in der Zeit zwischen 22 und 24 Uhr - der Polizei zu melden.