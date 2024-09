Die Bande soll mit einer speziellen Masche mehrfach versucht haben, Autofahrer dazu zu bringen, ihre Seitenscheibe herunterzulassen, um ihnen dann die Armbanduhren zu entwenden. Dafür fuhren die beiden Männer mit Motorrollern an die zuvor ausgespähten Opfer heran und provozierten sie zum Öffnen der Scheibe, wie es hieß.

Laut einer Mitteilung vom Freitag wird ihnen versuchter bandenmäßiger Raub und in einem Fall auch gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Eine Frau wurde als weiteres mutmaßliches Bandenmitglied wegen Beihilfe mitangeklagt.

Im Juni versuchten sie auf diese Art in der Lietzenburger Straße, einem Fahrer seine 110.000 Euro teure Armbanduhr zu entreißen. Das scheiterte den Angaben zufolge aber, weil das Armband der Uhr riss und diese im Fußraum landete. Der Mann wurde verletzt, außerdem entstanden Schäden am Auto und der Uhr in Höhe von insgesamt fast 10.000 Euro.

In einem anderen Fall misslang die Taktik der Diebe, weil sich der Autofahrer nicht auf die Provokationen einließ und die Scheibe geschlossen hielt. Anschließend wurden die drei Angeschuldigten festgenommen, wie es in der Mitteilung hieß.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft deutet die Vorgehensweise darauf hin, dass die Bande im Auftrag der neapolitanischen Mafia Camorra gehandelt haben könnte. Die Masche war bereits seit Mai 2021 bekannt, auch in anderen europäischen Ländern wurde deshalb ermittelt. Insbesondere die Behörden in Neapel hätten davor gewarnt, dass derartige Taten von der Camorra europaweit gelenkt würden, so die Staatsanwaltschaft. Noch steht aber nicht fest, ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt.