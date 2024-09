Tatsächlich war die Ausbeute nur mit viel Krampf und Kampf möglich. Die Nürnberger holten in dieser Saison bislang alle ihre Zähler, nachdem sie in Rückstand geraten waren. Überhaupt haben sie erst einmal geführt: Am 1. Spieltag gegen den Karlsruher SC stand es nach 30 Minuten 2:0. Am Ende verlor der FCN die Partie noch.

Dementsprechend gäbe es in Franken auch schon wieder die ersten Diskussionen um den neuen Trainer, aber auch den neuen Sportvorstand Joti Chatzialexiou, erklärt der Gegner-Experte. "Ich finde das noch verfrüht. Man muss dem Ganzen noch Zeit geben", sagt er, kann aber verstehen, woher der Unmut kommt. "In Nürnberg hat sich seit dem letzten Bundesliga-Abstieg ziemlich was aufgestaut. Wir haben gefühlt jeden Sommer einen kompletten Umbruch. Und in vielen Köpfen ist noch drin, dass wir eigentlich ein Bundesligist sind."

Stolze 14 verschiedene Trainer hatte Nürnberg in den vergangenen zehn Jahren. Dass es auch in diesem Sommer wieder zu einer Veränderung auf der Bank kommen musste, lag am Abgang von Cristian Fiél in die Hauptstadt. Wirklich vermissen tut ihn Schultz jedoch nicht. "Am Anfang war ich großer Fan von ihm. Das hat sich im Laufe der Saison verändert. Wir haben dann doch wieder fast bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern müssen. Von daher war ich gar nicht so böse, dass er uns in Richtung Berlin verlassen hat. Zumal wir auch eine schöne finanzielle Abfindung dafür bekommen haben."

Unter Fiél war Nürnberg am Ende der letzten Saison auf Rang zwölf gelandet, hatte allerdings an den letzten zehn Spieltagen sieben Niederlagen kassiert.