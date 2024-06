Die Achtelfinal-Partie zwischen der Türkei und Österreich am Dienstag (21 Uhr) soll nun doch auf der Fanmeile am Brandenburger Tor gezeigt werden. Das bestätigte der Veranstalter am Freitag rbb|24. Zuerst hatte der " Tagesspiegel " berichtet.

Geplant war ursprünglich, erst ab dem Viertelfinale (ab 05.07.) ausnahmslos alle EM-Partien auf den Großleinwänden auf der Straße des 17. Juni zu zeigen. Bislang beschränkte sich das Public Viewing in der sogenannten "Fan Zone am Brandenburger Tor" auf sämtliche Partien an den Tagen, an denen die DFB-Elf spielt sowie auf sämtliche Begegnungen an den Tagen, an denen eine EM-Partie im Olympiastadion stattfindet.

Der Verzicht auf die Übertragung der restlichen Partien stieß bei einigen Fußballbegeisterten auf Unverständnis.