Seit 128 Jahren gibt es die Olympischen Spiele der Neuzeit nun schon. Genug Zeit für kuriose Anekdoten und herzerwärmende Geschichten, die zuweilen bis in die Weltpolitik hinein spielten. Von Ilja Behnisch

Aber bitte doch. Hier die erste Strophe des letzten Gedichts, das jemals olympisches Gold gewann. "Hellaan laakeri" (Hellas Ruhm) heißt es und stammt von der Finnin Aale Tynni, die zugleich auch die einzige, weibliche Goldmedaillen-Gewinnerin in den künstlerischen Disziplinen überhaupt war:

Zwischen 1912 und 1948 waren nicht nur Sportarten olympisch, sondern auch die schönen Künste. Und so wetteiferten die Nationen nicht nur zwischen Schwimmbecken und Leichtathletik-Stadion, sondern auch in den Bereichen Architektur, Literatur, Musik, Malerei und Bildhauerei. Die Idee dazu ging zurück auf Pierre de Coubertin, den Begründer der modernen olympischen Bewegung, und beinhaltete die Maßgabe, im künstlerischen Ausdruck immer auch die Brücke zum Sport zu schlagen. Beispiel gefällig?

Andere Zeiten, andere Wettbewerbe. Während Breakdancing in Paris 2024 zum ersten Mal olympisch ist, haben andere Sportarten ihre große Zeit auf der Weltbühne wohl für immer hinter sich. Mit dabei: Tauziehen (mit fünf Titeln Rekordsieger: Großbritannien), Heißluftballon fahren oder Standweitsprung. Ähnlich verheißungsvolle, aber noch zu prüfende Disziplinen aus dem Herzen der rbb|24-Redaktion: Keinsprung und 20 Kilometer Stehen.

Aber nicht nur durch Waffengewalt kamen Tauben zu Tode während Olympia. So setzten sich die während der Eröffnungsfeier von Seoul im Sommer 1988 freigelassenen Friedenstauben nach kurzem Flug auf den Rand der Schale, in der bald darauf das olympische Feuer entzündet wurde. Die Tauben verbrannten, weshalb ihner seither nur noch symbolisch gedacht wird.

Auch nur einmalig olympisch: Taubenschießen. Wobei tatsächlich lebendige Tauben gemeint sind, auf die während der Spiele im Jahr 1900 geschossen wurde. Am besten gelang dies seinerzeit dem Belgier Léon de Linden, der auf 21 getötete Vögel kam.

Apropos Tiere: Maskottchen gehören längst zu jeder sportlichen Großveranstaltung, so auch zu Olympia. Wenn in der Vergangenheit auch nicht immer klar war, ob und was für eine Idee hinter dem Kostüm steckte. Wenlock zum Beispiel, das Maskottchen der Spiele von London 2012, sah aus wie eine Mischung aus Spermium und Marsmensch.

Da lag der Fall beim ersten olympischen Maskottchen überhaupt klarer. Waldi hieß der Dackel, den sich Designerin Elena Winschermann ausgedacht hatte. Die Silhouette von Waldi entsprach übrigens ziemlich exakt der Marathon-Strecke von München 1972. Und noch schöner: Waldi hatte ein lebendes Alter Ego: eine Hündin mit dem goldmedaillenverdächtigen Namen Cherie von Birkenhof.