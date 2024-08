Viktoria Berlin konnte in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht für die vom Verein erhoffte Überraschung sorgen. Gegen Bundesligist FC Augsburg trafen die Berliner früh, mussten sich am Ende aber dennoch mit 1:4 (1:1) geschlagen geben. Damit schaffte es Viktoria auch bei der dritten DFB-Pokal-Teilnahme nicht in die zweite Runde. Innenverteidiger Aidan Liu hatte die Berliner bereits in der vierten Minute in Führung gebracht, aber Elvis Rexhbecaj und Samuel Essende drehten die Partie, ehe Niklas Dorsch und Philipp Tietz den Deckel drauf machten.

Augsburg konnte damit eine weitere Blamage im DFB-Pokal knapp verhindern. Im vergangenen Jahr schieden die Fuggerstädter in der 1. Runde mit 0:2 gegen Unterhaching aus. Ohnehin kam das Team von Trainer Jesse Thorup in den vergangenen fünf Jahren maximal bis in die zweiten Runde.