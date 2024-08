Roman Donnerstag, 22.08.2024 | 15:15 Uhr

Schmerzhafter Verlust, aber völlig nachvollziehbar für Spieler und Verein. Selten hat ein Stürmer bei Hertha auf Anhieb so ein Standing gehabt, durch Identifikation mit dem Verein und natürlich guten Leistungen.



Es geht also doch, dass in sehr kurzer Zeit ein Spieler zum Führungs- und Mentaltätsspieler durchstartet. Alle die nun folgen haben gesehen wie es geht und wir haben die Position gut besetzt.



Ich wünsche Tabakovic alles Gute und bedanke mich für ein tolles Jahr bei ihm, hat immer Spaß gemacht!



Ha Ho He