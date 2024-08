Beim 1:1 in Mainz zeigte der 1. FC Union viel von dem, was ihn in der letzten Saison bis zum Schluss im Abstiegskampf gehalten hat. Die Moral des Teams und der Geniestreich eines Neuzugangs machen allerdings Hoffnung auf bessere Zeiten. Von Till Oppermann

Was wäre der Fußball ohne seine Metaphern? "Auf der Bank schmoren" ist eine davon. Bei 32 Grad in der Mainzer Mewa-Arena verlor diese Redewendung am Samstag ihren übertragenden Sinn. Denn Union-Neuzugang Lazlo Benes dürfte sich in der rheinhessischen Sommersonne tatsächlich gefühlt haben wie ein Sonntagsbraten im Ofen. Ganze 72 Minuten lang durfte er nur zuschauen.

Sofort forderte der slowakische Nationalspieler in der Zentrale den Ball und brachte Ruhe und Struktur in die Angriffe des 1. FC Union Berlin. Seine Verlagerung auf die linke Seite verschaffte Robin Gosens in der 75. Minute genug Platz, um tief in die Mainzer Hälfte vorzustoßen. Als er auf der Höhe des Strafraums angekommen war, suchte er in der Mitte wieder Benes. Der täuschte an, mit seinem starken linken Fuß zu schießen und ließ anschließend einen Mainzer mit einer Drehung ins Leere laufen. Es folgte ein wuchtiger Schuss mit dem eigentlich etwas schwächeren Rechten. Ein Ausgleichstreffer für Union, der ohne die fußballerische Klasse von Lazlo Benes so nicht gefallen wäre.

Ähnlich sah es auch Svensson, der Tim Skarke und Janik Haberer - die zusammen mit Benes eingewechselt wurden - in sein Lob einschloss: "Wir haben nach der Trinkpause drei Mal gewechselt und waren dann die bessere Mannschaft." In den Minuten nach dem Ausgleich diktierte Union das Spiel. Kurz sah es so aus, als könnten die Eisernen die Partie gar noch drehen.