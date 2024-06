Fußball-Profi Laszlo Benes wechselt vom Zweitligisten Hamburger SV zum 1. FC Union Berlin in die Bundesliga. Das teilte der Köpenicker Verein am Freitag mit.

"Union ist ein sehr guter Verein in Deutschland. Ich freue mich darauf, die Mannschaft bald kennenzulernen und bin hoch motiviert, in der kommenden Saison in der Bundesliga neu anzugreifen, um den Klub bei seinen sportlichen Zielen bestmöglich unterstützen zu können“, wird Benes in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Mit László gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler, der unter anderem mit seinen Standards immer wieder Chancen kreieren kann. Zudem hat er in den letzten Jahren bereits viele wertvolle Erfahrungen im deutschen Fußball sammeln können, daher sind wir überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten verstärken wird", sagt Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball, über den Neuzugang.