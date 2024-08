Zum dritten Mal in seiner Geschichte hat der FC Viktoria 1889 Berlin die erste Runde des DFB-Pokals erreicht. Am Sonntag treffen die "Himmelblauen" auf den FC Augsburg. Für die Berliner ist es vielleicht der letzte Auftritt im altehrwürdigen Jahn-Sportpark.

Im Sommer folgte Dennis Kutrieb auf Semih Keskin , der zur VSG Altglienicke wechselte. Was jedoch unter dem neuen Trainer gleich bleibt: Viktoria stellt eine ausgesprochen junge Herren-Mannschaft. Im Durchschnitt sind die Spieler nicht mal 21 Jahre alt. Allein die U23 von Hertha BSC stellt in der Regionalliga Nordost einen noch jüngeren Kader (19,9 Jahre).

Wenn der FC Viktoria 1889 Berlin am Sonntag (13 Uhr) den FC Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt, erntet der Verein die Früchte einer erfolgreichen Vorsaison. Trainer Semih Keskin führte die "Himmelblauen" hinter dem FC Energie Cottbus und dem Greifswalder FC auf den dritten Platz der Regionalliga Nordost. Im Finale des Berliner Landespokals setzte sich Viktoria mit 3:0 gegen Titelverteidiger TuS Makkabi durch und buchte auf diese Weise das Ticket für die erste Runde des DFB-Pokals 2024/25.

Spieler wie der Berliner Metehan Yildirim können bei Viktoria ihre ersten Schritte im Erwachsenenbereich machen und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Der 19-Jährige geht in seine zweite Regionalliga-Saison mit den "Himmelblauen", stand im Vorjahr 24 Mal in der vierthöchsten deutschen Spielklasse und in allen sieben Partien im Berliner Landespokal auf dem Rasen. In der noch jungen Saison 2024/25 ist er mit zwei Treffern und einem Assists in drei Einsätzen Viktorias Top-Scorer.

"Natürlich geht man mit sehr viel Selbstbewusstsein und hochmotiviert in das DFB-Pokalspiel. Für viele von uns ist es im Herrenbereich das erste DFB-Pokalspiel überhaupt – wir wollen uns zeigen", sagt Yildirim vor dem Kräftemessen mit dem FC Augsburg, der die Bundesliga-Saison 2023/24 als Tabellen-Elfter beendete.

Doch auch in der gesamten Vereinsgeschichte der "Himmelblauen" ist es erst die dritte Teilnahme am DFB-Pokal überhaupt: In der Saison 2019/20 unterlagen die Berliner dem DSC Arminia Bielefeld mit 0:1, 2022/23 gegen den VfL Bochum mit 0:3.