Hertha 03 geht in Jena unter, Altglienicke weiter sieglos

So 04.08.24 | 15:32 Uhr

Eine Woche nach dem überraschend deutlichen 5:0-Erfolg gegen den FSV Zwickau ist Hertha 03 Zehlendorf auf dem Boden der Tatsachen der Regionalliga Nordost angekommen. Beim FC Carl Zeiss Jena musste sich der Aufsteiger am zweiten Spieltag mit 2:6 (2:5) geschlagen geben.

Dabei entwickelte sich eine von Anfang an unterhaltsame Partie. Zwar brachte Serhat Polat Hertha 03 früh zweimal in Front (5., 11.), konnte dem fünffachen Torschützen Erik Weinhauer (9., 17., 22., 25., 41.) im Trikot der Gastgeber allerdings nicht genug entgegensetzen. Joel Richter setzte nach 68 Minuten den Schlusspunkt zum 6:2. Für Jena ist es damit der zweite Sieg im zweiten Spiel. In der Vorwoche gewannen die Thüringer zum Saisonauftakt mit 3:2 beim BFC Dynamo.