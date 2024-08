Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf sorgt weiter für Furore in der Fußball-Regionalliga Nordost. Zum Auftakt des dritten Spieltags siegte die Mannschaft von Trainer Robert Schröder gegen den Vorjahres-Fünften Babelsberg 03 vor knapp 1.100 Zuschauern mit 2:1 (1:1). Schon die Heimspiel-Premiere gegen Zwickau zum Saisonauftakt hatten die Zehlendorfer mit 5:0 gewonnen. Dazwischen allerdings lag auch eine empfindliche 2:6-Niederlage bei Aufstiegskandidat Carl Zeiss Jena.

Angesichts dieser ersten Ergebnisse nahmen sich die schlanken drei Treffer, die es im Berlin-Brandenburg-Duell zu sehen gab, fast schon mager aus. Zumal die Anfangsphase vielversprechend verlief. Den Babelsberger Führungstreffer in der zwölften Minute durch Daniel Frahn konterte Zehlendorfs Mittelfspieler Sven Reimann nahezu umgehend (15. Minute). Doch dann beruhigte sich die Partie im Stadion Lichterfelde, in dem Hertha 03 aufgrund von Umbaumaßnahmen des eigenen Stadions derzeit aufläuft. Grund zum Jubel gab es erst wieder in der 60. Minute. Serhat Polat traf zum 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber, die damit in der Tabelle vorübergehend auf Rang Drei liegen. Babelsberg hingegen bleibt bei zwei Punkten aus drei Spielen und liegt damit für den Moment auf Platz 13.