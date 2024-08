Berlin ist in den Startlöchern einer Olympia-Bewerbung. Die Voraussetzungen sind gut, aber Ökonom Wolfgang Maennig zweifelt am Rückhalt der Bevölkerung. Seine Lösung gegen die Angst vor Kostenexplosion: eine private Finanzierung. Von Shea Westhoff

In Berlin würde man "Pi mal Daumen rund 75 Prozent der Sportstätten bereits haben, die für die Durchführung der olympischen und paralympischen Spiele notwendig sind", sagt der Spitzen-Interessenvertreter des Berliner Sports am Telefon zu rbb|24.de.

Die Olympischen Sommerspiele in Berlin, warum eigentlich nicht? Geht es nach dem Präsidenten des Landessportbundes Berlin (LSB), Thomas Härtel, ist die Hauptstadt bereits gut ausgestattet, zumindest was die sportliche Infrastruktur angeht.

In Grünau könnte man am Dahme-Abschnitt eine Triathlon-Strecke sowie Freiwasserschwimmen anbieten. Härtel nennt zudem den Beetzsee in West-Brandenburg sowie das Segelrevier in Warnemünde als denkbare Partner-Veranstaltungsorte für den Wassersport.

Und wie Härtel die bereits bestehenden Anlagen so aufzählt, die für die Olympischen Spiele in Frage kämen, kommt da tatsächlich einiges zusammen:

Der Berliner Senat plant eine Bewerbung als Austragungsort für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040. Doch welche Sportstätten in der Hauptstadt kommen überhaupt für die Austragung der Wettkämpfe in Frage. Eine Bildergalerie.

Diese Sportstätten kommen für Olympische Spiele in Berlin in Frage

Es klingt fast so, als könnten die Olympischen Spiele gleich morgen in Berlin starten. Dass es bei den Sportstätten allerdings teils erheblichen Sanierungsbedarf gibt – mal ganz abgesehen davon, dass sich dieser Bedarf in den kommenden 12 oder 16 Jahren noch verschärfen dürfte – das sieht auch Härtel.

Doch durch Olympia erhofft er sich eine Initialzündung. Denn was die bisherigen Versuche angeht, Sportstätten zu ertüchtigen, betont er: "Wir doktern an vielen Stellen herum von Jahr zu Jahr, von Haushalt zu Haushalt." Seine Erfahrung sei: "Wenn man eine gemeinsame Vision hat, auf die man sich einigt in der Stadt, auch in der Politik, auch parteiübergreifend, dann haben wir mehr Schwung auch für die notwendige Sanierung." Die Vision, von der Härtel spricht, sind die Olympischen Spiele in Berlin.

Und da ist zuletzt einiges ins Rollen gekommen. Nachdem im Herbst des letzten Jahres die Berliner Landesregierung ihr Interesse an einer Austragung in Form einer Bereitschaftserklärung schriftlich hinterlegte, unterstützt seit gut einer Woche nun auch die Bundesregierung die Bewerbung für die Sommerspiele – wobei sie in der Erklärung das Jahr 2040 angibt, während bislang auch noch das Jahr 2036 zur Debatte stand, also 100 Jahre nach den durch Nazi-Propaganda missbrauchten Spielen von Berlin.

Die Rahmenbedingungen einer Bewerbung für die olympischen Sommerspiele sind gut.