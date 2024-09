Wirklich entschlüsselt hat Günter Hallas das Geheimnis seines ersten Marathon-Sieges auch nach 50 Jahren nicht. "Ich weiß auch nicht, wie das kam ... Auf einmal war ich vorne", sagt der 82-Jährige, angesprochen auf den 13. Oktober 1974. Und Hallas blieb vorne. "Einen Kilometer vor dem Ziel hing ich am Streckenrand im Zaun", erinnert er sich zwar, "aber ein Freund hat mich angespornt." Nach 2:44 Stunden kam der Berliner am Mommsenstadion ins Ziel. Zwei Minuten Vorsprung machten ihn zum Gewinner des ersten Berlin-Marathons überhaupt.

Günter Hallas aber ist immer noch dabei. Ein letztes Mal wird er am 29. September in Laufklamotten bereitstehen, wenn auf der Straße des 17. Juni der Startschuss fällt. Inmitten von zehntausenden Läufern an der Seite von Peter Bartel, einem weiteren "Finisher" des damals sogenannten Volksmarathons von 1974.

50 Jahre später steht nun das 50. Jubiläum der 42,195 Kilometer langen Laufrunde durch Berlin an. Seitdem Günter Hallas einst die erste dieser Art als Sieger absolvierte, hat sich vieles getan: Aus 280 Teilnehmern sind weit über 40.000 geworden. Die Gewinner sind inzwischen Vollprofis aus Kenia und Äthiopien, statt Berliner Amateure mit Laufleidenschaft. Und die Strecke führt schon lange nicht mehr in zwei Runden vom Mommsenstadion, durch den Grunewald zum Wannsee und zurück, sondern mitten durch die Stadt.

Es ist ein ambitionierter Plan, den das Duo der jeweils 82-jährigen Berliner geschmiedet hat. Nochmal verfestigt hat er sich jüngst bei einem Treffen in größerer Laufgesellschaft. Gut zwei Dutzend Teilnehmer der Premierenversion des Berlin-Marathons folgten vor anderthalb Wochen der Einladung von Bartel zum gemeinsamen Pizzaessen. Sie alle zahlten vor 50 Jahren die damals zwölf Mark Startgebühr für ihren zumeist ersten Volkslauf über die Marathondistanz und erinnern sich auch heute noch gut an ihn.

So ungleich das Feld des ersten Marathons in Sachen Geschlechterverteilung war, so unterschiedlich waren auch die Startvoraussetzungen der Teilnehmer. Der spätere Lehrer Peter Bartel etwa wurde nur notgedrungen zum Läufer: Statt ihn wie gewünscht zum Fußballtraining gehen zu lassen, hätten seine Eltern ihn im Tennisverein "zwangsangemeldet", erzählt er. Dort allerdings verhinderte akuter Trainermangel bedeutende technische Fortschritte. "Also wollten ein Freund und ich die Gegner über die Kondition schlagen und haben uns dafür zu Volksläufen angemeldet."

Und der Gewinner von 1974? Der hatte sich zwar bereits vor seiner Marathonpremiere im Laufverein angemeldet, war allerdings allen voran als Postbote beruflich gut zu Fuß: "Damals gab es noch keine Briefkästen", erinnert sich Günter Hallas, "die Treppen rauf und runter, das war mein Training." Gemeinsam hatten viele der Teilnehmer, dass ihr erster Marathon ihre Laufleidenschaft zusätzlich befeuerte. Während Bartel irgendwann gar Distanzen über 100 Kilometer, 24-Stunden-Rennen und sogar mehrtägige Wettkämpfe lief, blieb Hallas dem Marathon treu. Er lief in Städten wie New York und Toronto, auf Hawaii und ganze 42-mal in Berlin.