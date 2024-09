Der Berlin-Marathon präsentiert sich auch beim 50. Jubiläum mit einem hochkarätigen Starterfeld - wenn auch nicht so glänzend wie in den vergangenen Jahren. Ein Grund dafür sind die Olympischen Spiele. Wer nun ins Favoritenfeld rückt - ein Überblick.

Der Äthiopier Tadese Takele und der Kenianer Ronald Korir gelten als Favoriten auf den Gesamtsieg. Beide gehörten schon im Vorjahr in Berlin zu den Besten: Der 22 Jahre alte Takele lief nach 2:03:24 Stunden als Dritter am Brandenburger Tor ins Ziel. Der 33-jährige Korir folgte ihm auf Platz vier (2:04:22 h). In die Favoritenliste reiht sich auch Kibiwott Kandie (Kenia) ein, der ehemals den Weltrekord über die Halbmarathondistanz hielt. Er ist einer von sechs Athleten im Starterfeld, die bereits unter 2:05:00 gelaufen sind. Der Fokus liegt zudem auf Chala Regasa aus Äthiopien, der im April souverän beim Wien-Marathon triumphierte.

Auffällig ist vor dem Hintergrund der besonderen Jubiläumsausgabe, dass die schillerndsten Namen des Marathonsports fehlen. So ist Streckenrekordhalter Eliud Kipchoge am Sonntag nicht dabei. In den vergangenen Jahren war der Kenianer noch Dauergast beim Marathon in der Hauptstadt, nahm insgesamt fünfmal teil.

Allerdings lief er in diesem Jahr bereits zwei Marathons – einen mehr absolvieren die wenigsten Topläufer. Hinzu kommt, dass der kenianische Superstar zu seinem letzten Marathon erst bei den Olympischen Spielen in Paris antrat - und dort auch noch angeschlagen aufgeben musste.

Noch im Vorjahr pulverisierte die Äthiopierin Tigst Assefa mit 2:11:53 Stunden in Berlin den damaligen Weltrekord. Zuletzt trat auch sie bei den Olympischen Spielen in Paris an, gewann dort die Silbermedaille und fehlt daher in Berlin.

Der beste deutsche Marathonläufer Amanal Petros geht in diesem Jahr ebenfalls nicht an den Start. Er lief in Paris, konnte das Rennen allerdings aufgrund einer Infektion nicht beenden.

Auch die äthiopische Marathon-Legende Kenenisa Bekele tritt nicht in Berlin an. In Paris landete der mittlerweile 42-Jährige nur auf dem 39. Platz.