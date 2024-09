So viel Fiél-Fußball steckt bereits in Hertha BSC

"Man könnte es darauf runterbrechen, dass ich lieber 4:3 gewinne als 0:0 spiele", charakterisierte Cristian Fiél einst seine Spielphilosophie. Angesichts des 4:3-Sieges von Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Zweitliga-Spieltag muss der Berliner Trainer seine Mannschaft also wohl auf dem goldrichtigen Weg sehen.

Es war ein dramatisches Spektakel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC. Dass die Berliner letztendlich als Sieger vom Platz gingen, lag an unbändigem Willen, individueller Klasse – aber vor allem an Trainer Cristian Fiél, dessen Arbeit erste Früchte trägt. Von Marc Schwitzky

Auch deshalb hatten sich die Berliner für Cristian Fiél entschieden, der vom spanischen Ballbesitzspiel sehr hohe Dominanz anstrebt. Jenen Spielstil konnte der 44-Jährige bei seinen vorherigen Stationen in Dresden und Nürnberg aufgrund der individuellen Qualität der Spieler jedoch kaum umsetzen. In Berlin traf Fiél nicht nur auf einen für die zweite Liga fußballerisch bereits sehr guten Kader, Neuverpflichtungen wie Michael Cuisance oder Diego Demme erleichtern einen Ansatz mit Ball deutlich.

Bereits die ersten Ligaspiele haben klargestellt: Fiél hat eine überaus ambitionierte Spielphilosophie, die ein Höchstmaß an Konzentration, Mut und Lauffreude von ihren Spielern abverlangt. Immer die spielerische Lösungen finden, immer aktiv sein, immer mutig in den Druck hineinspielen, viele Positionsrochaden und ein aggressives Gegenpressing – der Deutsch-Spanier stellt nahezu alles auf den Kopf, was die Spieler zuvor von Vorgänger Dardai gelernt hatten.

Dass die Mannschaft jedoch erste Erfolge erzielt und die Handschrift des Trainer umsetzt, zeigt sich vor allem darin, dass die Ballbesitzwerte der Blau-Weißen regelrecht explodiert sind. In der zurückliegenden Saison gehörte Hertha statistisch in nahezu allen Werten mit Ball zum schlechtesten Drittel der 2. Bundesliga, in einzelnen Aspekten belegten die Berliner sogar Rang 16 oder 17. Unter Fiél hat sich das Bild komplett gedreht. Mit vier Prozent Abstand hat Hertha nach vier Spielen den meisten Ballbesitz in der Liga – 59 Prozent. Ganz nach Fiéls Geschmack.

Ballbesitz als Selbstzweck ist selbstredend nicht zielführend. So könnten sich die beiden Innenverteidiger ja auch stundenlang die Kugel zuschieben, ohne dass etwas dabei entsteht. So stellte es sich oft in der letzten Saison, in der Hertha viel "tiefen" Ballbesitz hatte, dar. Doch unter Fiél verbucht Hertha den zweithöchsten Ballbesitz im mittleren und vordersten Bereich des Felds, zudem die zweitmeisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Herthas Spiel ist also klar nach vorne ausgerichtet.

Hinzu kommt die bislang beste Passquote aller Zweitligisten (87,5 Prozent), die ein Nachweis für kontrollierten Ballbesitz ist. Allerdings passieren Hertha noch zu viele Leichtsinnsfehler im Spielaufbau. So kassierten die Berliner in Kaiserslautern zwei absolut vermeidbare Gegentore - auch im Pokal gegen Hansa Rostock lud man den Gegner durch einen individuellen Patzer zum Toreschießen ein.