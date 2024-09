Hertha BSC muss gleich zwei Ausfälle verkraften: Linus Gechter hat sich im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Schulterverletzung zugezogen. Wie der Fußball-Zweitligist am Tag nach der 0:2-Niederlage mitteilte, wurde der 20-Jährige deswegen am Montag bereits operiert. Wie lange der Junioren-Nationalspieler ausfällt, ist unklar.

Nach dem Tod von Kay Bernstein steht bei Hertha BSC in rund zwei Monaten die Wahl eines neuen Präsidenten an. Die Liste der offiziellen Kandidaten wurde bereits veröffentlicht und schon bald geht der Wahlkampf in die heiße Phase.

Nach dem Weggang von Marc Oliver Kempf zu Como 1907 nach Italien hatte die Hertha John Anthony Brooks nach Berlin für die Defensive zurückgeholt. Der 31-Jährige verletzte sich jedoch gleich im Training am Sprunggelenk und fällt ebenfalls mehrere Wochen aus.



Mit den Verletzungen von Gechter und Karbownik setzt sich eine Pechsträhne der Berliner fort. In der Vorbereitung hatte sich bereits Fabian Reese einen Bänderriss im Knöchel zugezogen. Der 26 Jahre alte Offensivspieler und Fan-Liebling musste operiert werden und konnte in dieser Saison noch nicht eingesetzt werden. Am Sonntag ging Reese mit einem Fanschal um den Bauch durch die Katakomben des Olympiastadions und sprach mit seinen Kollegen.