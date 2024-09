So 22.09.24 | 15:16 Uhr

Vor 360 Zuschauern brachten Nina Ehegötz (5.) und Anna Höfker (16.) Viktoria früh in Führung, bevor Rostock durch Laurentia Köhler der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang (34.). Noch vor der Pause sorgten die Tore von Henrike Sahlmann (37.) und Ehegötz (43.) zum 4:1-Halbzeitstand jedoch für klare Verhältnisse.

In der Fußball-Regionalliga-Nordost der Frauen bleibt Viktoria Berlin weiter ungeschlagen. Die Himmelblauen gewannen am Sonntag vor heimischem Publikum im Stadion Lichterfelde deutlich mit 9:1 (4:1) gegen Hansa Rostock und holten somit den vierten Sieg im vierten Spiel.

Trotz des deutlichen Sieges fällt Viktoria in der Tabelle jedoch auf Rang zwei. Grund dafür ist die herbe Niederlage, welche die Fußballerinnen von Türkiyemspor zeitgleich im Willy-Kressmann-Stadion kassierten. Sie unterlagen der zweiten Mannschaft von RB Leipzig deutlich mit 0:9 (0:6). Für die Gäste trafen Mia Werner (7.), Leonie Preußler (12.), Sarah Dittrich (22., 33. und 40.), Natalie Grenz (28.), Nele Braunsdorf (54.) und Alexandra Scheffler (64. und 83.).

Auch Hertha hat in der Regionalliga somit bislang jedes Spiel gewonnen, steht aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz nur auf Rang drei.

Hertha BSC durfte sich am Sonntag über drei Punkte freuen. In einem torreichen Spiel gewannen die Berlinerinnen auswärts beim 1. FFV Erfurt mit 5:2 (2:2). Die Treffer für die Gäste erzielten Elfie Wellhausen (10., Lili Genthe (34.), Ronja Borchmeyer (62. und 82.) und Johanna Seifert (73.). Für Erfurt traf Lea schrenk doppelt (8. und 13.).

Den Startschuss zum 4. Spieltag der Regionalliga Nordost der Frauen hatte zuvor die Partie zwischen Turbine Potsdam II und Union Berlin II gegeben. Im Sportforum Potsdam trennten sich die Mannschaften mit 2:2-Unentschieden.

Die Köpenickerinnen waren durch ein Eigentor von Anna Thiele in Führung gegangen (18.), Turbine glich jedoch noch vor der Pause durch Lucia Stritzke aus (24.). Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Lucy Wending Union wieder in Führung gebracht (46.), in der Schlussphase erzielte Anncharlotte Hampel den späten Ausgleichstreffer (84.).

Turbine und Union standen bereits vor der Partie punktgleich da. Daran hat sich dementsprechend nichts geändert. Die zwei Regionalligisten haben nun vier Punkte auf dem Konto.