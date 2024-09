Hertha BSC hat Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Düsseldorf leisten und in Nürnberg gewinnen können. Zwar stimmte am Samstag die Tagesform nicht, doch Hertha macht sich unter Trainer Cristian Fiél immer unabhängiger von Zufällen. Von Marc Schwitzky

"Das Beste an dir war das Preisschild beim Abschied", titelte ein Banner in Nürnbergs Fankurve. Es war an Hertha-Trainer Cristian Fiél gerichtet. Der 44-Jährige arbeitete bis zum Sommer drei Jahre bei den Franken – sein Abgang trotz laufenden Vertrags nach Berlin wurde damals nicht gut in Nürnberg aufgenommen. Am Samstag kehrte er mit Hertha BSC erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Erste spielerische Erfolge unter Fiél waren trotz teilweise enttäuschenden Ergebnissen in den ersten Spielen der neuen Saison nicht zu leugnen. Die "alte Dame" wandelt sich immer mehr von Dardai’scher Umschalttruppe zur Fiél’schen Ballbesitzmannschaft. Was anfangs manchmal noch unbeholfen wirkte, wird mit jedem Spiel natürlicher. Auch gegen Nürnberg war von Beginn an zu erkennen, wie das neue Trainerteam die Blau-Weißen spielen lassen will. Klare Muster und Abläufe zeigen eine neue Verlässlichkeit darin, wie Hertha in einem Spiel auftritt. Etwas, das in der Vorsaison oftmals fehlte und keine Konstanz aufkommen ließ.

Vor allem spielerisch versprachen sich die Hertha-Verantwortlichen einiges vom Trainerwechsel. Vorgänger Pal Dardai gelang es nur selten, das fußballerische Potenzial des Hertha-Kaders wirklich auszuschöpfen. Zu oft war Hertha in der vergangenen Saison selbst gegen individuell deutlich schwächere Gegner spielerisch unterlegen und zu abhängig von individuellen Glanzmomenten eines Fabian Reese oder Haris Tabakovic. Weber und Co. wünschten sich einen neuen ganzheitlichen Ansatz, der Hertha taktisch ein klareres Gerüst verleiht und weniger wankelmütig daherkommt.

Feste Automatismen sollen Mannschaften dabei helfen, unabhängiger von Tagesform zu agieren. Hertha erwischte gegen Nürnberg keinen allzu guten Tag. Das war immer wieder zu erkennen. Es versprangen Bälle, die Entscheidungsfindung passte immer wieder nicht und Torabschlüssen fehlte die Genauigkeit. Und dennoch waren die Berliner am Samstag die bessere Mannschaft.

Eben weil sie ihr Spiel von Tagesform losgelöst durchzogen. Die Grundtugenden stimmten. Herthas einstudiertes Verhalten gegen den Ball erschwerte Nürnberg, strukturiert nach vorne zu spielen. Das Berliner Pressing nahm die wichtigsten Aufbauspieler der Franken aus dem Spiel, im Gegenpressing eroberten die Hauptstädter regelmäßig sehr hoch den Ball und unterbanden so ein gezieltes Umschaltspiel der Nürnberger, die eigentlich genau darauf aus waren. Nur selten konnten die Hausherren wie geplant vertikal das Hertha-Mittelfeld überbrücken. Herthas Spieler waren sehr emsig in der Rückwärtsbewegung und nach Ballverlusten schnell wieder in der Ordnung. "Nürnberg will immer wieder in die Tiefe. Wir hatten besprochen, dass wir darauf am meisten aufpassen müssen", sagte Fiél nach dem Spiel. "Wir haben heute die gegnerischen Läufe gut mitgemacht."

Am Ende des Spiels waren die Gäste drei Kilometer mehr gelaufen als Nürnberg – jene Aktivität hatte direkte Auswirkungen auf das Spiel, denn so ließ Hertha nur wenig zu. Nürnberg kam zu lediglich sieben Schüssen und einem Expected-Goals-Wert von nur 0,76. Das lag auch daran, dass Hertha – auch dank Kapitän und Startelfrückkehrer Toni Leistner - gegnerische Standardsituation sehr viel besser verteidigte als noch in den letzten Spielen.